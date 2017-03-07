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11:33 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгоградской области зацвели более 30 тысяч тюльпанов

Более 30 тысяч цветов 13 различных сортов украсили оранжерею сада в Волжском.

Как отметили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, такое количество тюльпанов в ботсаду выращено впервые.

Среди сортов как традиционные — Циркут, Стронг Голд, так и экзотические — Чирс, Пурпурный принц, Любимый фаворит. При их отборе специалисты учитывали предпочтения жителей региона, но при этом хотели приятно удивить знатоков и ценителей тюльпанов.

В преддверии 8 марта посетители ботанического сада могут не только насладиться пышным цветением весенних цветов, но и понаблюдать за работой флористов и научиться правильно сочетать растения в составе композиций.

Кроме того, специалисты откроют секреты значения цветка той или иной окраски и расскажут о том, как можно вырастить тюльпаны к запланированному сроку.

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