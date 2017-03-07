Неплательщиками за воду в Самаре займется прокуратура

Неплатежи управляющих компаний остаются основной проблемой ресурсоснабжающих организаций. Причем, чем больше долги УК, тем больше опасность, что они «уйдут» в банкротство и оплаты за потребленные услуги ресурсники не увидят вообще. Сегодня УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны СКС за услуги водоснабжения и водоотведения около полумиллиарда рублей. По состоянию на 01.02.2017 г. долги десяти крупных действующих организаций разных форм собственности:

ООО «ПЖРП № 11» — 45 497 тыс. руб.,

МП ЭСО — 15 517 тыс. руб.,

ООО «МСНК» — 12 885 тыс. руб.,

ООО УК «Авиакор — Стандарт» — 11 913 тыс. руб.,

ООО «ЖКС» — 7 702 тыс. руб.,

ООО «ЖИЛСЕРВИС» — 7 113 тыс. руб.,

ООО «УЖКК «Электрощит» — 6 580 тыс. руб.,

ЗАО «СУТЭК» — 6 454 тыс. руб.,

ОАО «СПЗ» — 4 794 тыс. руб.,

ФКУ «ЦхиСО ГУ МВД» — 3 098 тыс. руб.



Сотрудники «Самарских коммунальных систем», отвечающие за работу с дебиторской задолженностью, принимают все меры для взыскания причитающихся организации средств — приглашают на беседы, выставляют претензии, взыскивают долги через суды. Но даже после решения суда многие продолжают уклоняться от исполнения своих обязанностей.

Теперь СКС подали заявления в прокуратуры трех городских районов с просьбой принять меры к руководству четырех компаний за злостное уклонение от оплаты задолженности, неисполнение судебного решения по оплате исполнительных листов, невыполнение обязательств при расчете за поставленный ресурс. Меры просят принять к ТСЖ «Современник» (долг — 2 616 694, 79 р.), ассоциации «Самарское Региональное Общество Товариществ Собственников Жилья» (1545 613, 54 р.), ООО «УК Энерготехсервис» (502 913,73 р.), ООО УК «Самарская» (3 454 434, 96 р.).

В отношении председателя ТСЖ «Современник» прокуратура Октябрьского района города Самары уже внесла представление об устранении нарушений жилищного законодательства.