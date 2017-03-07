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10:50 (мск), источник: ТАСС

Жириновский напомнил женщинам о необходимости варить борщ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания Госдумы поздравил российских женщин с наступающим праздником 8 Марта.

Источник: РИА "Новости"

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что лучшим поздравлением для представительниц прекрасного пола станет хотя бы частичное освобождение их от повседневных домашних обязанностей.

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«Учитывая, что сегодня у нас в повестке, скорее всего, будет роль женщин в политике и каждый, безусловно, будет под своим углом зрения рассматривать этот вопрос, давайте мы от души женщин поздравим без политики», — заявил спикер перед тем, как предоставить слово Жириновскому в рамках «политических десятиминуток» в начале «пленарки». Эти слова зал встретил продолжительными аплодисментами.

«Поздравим и напомним — а вечером все равно надо варить борщ и кормить своих мужей», — отреагировал лидер либерал-демократов, апеллируя к известной фразе депутата-коммуниста Тамары Плетневой, которая в начале созыва пожаловалась на слишком продолжительные пленарные заседания.

«Самое лучшее поздравление — это если бы мы могли бы их хоть немножко освободить от подобных тяжелейших обязанностей по дому», — убежден Жириновский.

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