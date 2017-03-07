В Винницкой области запустили сельскую полицию

Отмечается, что основная задача патрульных — следить за общественным порядком и чистотой на улицах. Ранее муниципальные отряды работали только в крупных городах. Все новоиспеченные сотрудники муниципальной полиции — милиционеры в отставке. Создание патруля — их инициатива, а цель — поддерживать общественный порядок на улицах.

«Мы — не карательный орган. Наша функция — разъяснительная», — отметил начальник Якушинецкой муниципальной полиции Николай Ковальский.

Местные жители надеются, что полицейские запретят бросать и жечь мусор на улицах. По словам сельского головы Якушинцев, перенимать опыт к ним уже приезжали многие соседи.