В Кузбассе «целительница» обманула женщину на 700 000 рублей

Жительница Белова отдала «целительнице» 700 000 рублей за «снятие смертельной порчи».

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, беловчанка нашла объявление о снятии порчи в интернете и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Трубку взяла женщина, представившаяся «экстрасенсом с суперспособностями» Людмилой Николаевной. Беловчанка хотела, что та вылечила её престарелую мать от головных болей. «Экстрасенс» сказал, что её необходимо «считать» всю информацию о больной. Через час она перезвонила и сказала, что со старушкой-матерью все в порядке, а вот на самой женщине — смертельная порча, и если её не снять, женщина умрет через несколько дней. Испугавшись, 52-летняя женщина согласилась со всеми условиями «медиума» и перевела её первые 10 500 рублей за сеанс. Примечательно, что женщину поддержал муж, и в течение следующих дней 10 дней они перевели мошеннице 700 000 рублей. Но не дождавшись магического ритуала, беловчанка обратилась в полицию.

Сейчас полицейские разыскивают мошенницу. Уже установлено, что номер её телефона зарегистрирован в Саратовской области. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».