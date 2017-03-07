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16:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

День памяти Валентина Распутина пройдёт 15 марта в Молчановке

День памяти писателя Валентина Распутина пройдёт 15 марта 2017 года в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского по адресу в Иркутске: ул. Лермонтова, 253.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, в 11:00 артистка ТЮЗа им. А. Вампилова Марина Егорова прочитает для посетителей рассказ «Мама куда-то ушла». В 14:00 состоятся показательные выступления учащихся школ с углубленным изучением иностранных языков «Играя Распутина». Участники встречи готовят выразительное чтение или инсценировку отрывка из произведения писателя, переведенного на иностранный язык.

В 15:00 театр «Диалог» областного дома народного творчества и театрально-драматическая студия «Слово» Иркутского Дома литераторов покажут гостям библиотеки спектакли по рассказам Валентина Распутина «Встреча» и «Что передать вороне».

В 17:00 состоится презентация проекта «Вспоминая В. Г. Распутина», где библиотекари Молчановки представят новое электронное издание с воспоминаниями земляков о встречах с Валентином Распутиным и расскажут о работе над базой данных о нём.

В День памяти Валентина Распутина Молчановка предлагает познакомиться с малоизвестными публикациями талантливого писателя. Первые статьи молодого Распутина-журналиста, книги переводов на иностранные языки, уникальные книги с автографами Валентина Григорьевича — на нескольких этажах Молчановки будет проходить сквозная выставка «С Распутиным в поиске опоры и силы».

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