День памяти Валентина Распутина пройдёт 15 марта в Молчановке

Как сообщает пресс-служба библиотеки, в 11:00 артистка ТЮЗа им. А. Вампилова Марина Егорова прочитает для посетителей рассказ «Мама куда-то ушла». В 14:00 состоятся показательные выступления учащихся школ с углубленным изучением иностранных языков «Играя Распутина». Участники встречи готовят выразительное чтение или инсценировку отрывка из произведения писателя, переведенного на иностранный язык.

В 15:00 театр «Диалог» областного дома народного творчества и театрально-драматическая студия «Слово» Иркутского Дома литераторов покажут гостям библиотеки спектакли по рассказам Валентина Распутина «Встреча» и «Что передать вороне».

В 17:00 состоится презентация проекта «Вспоминая В. Г. Распутина», где библиотекари Молчановки представят новое электронное издание с воспоминаниями земляков о встречах с Валентином Распутиным и расскажут о работе над базой данных о нём.