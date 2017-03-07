День памяти Валентина Распутина пройдёт 15 марта в Молчановке
День памяти писателя Валентина Распутина пройдёт 15 марта 2017 года в областной библиотеке им. И. И.
День памяти писателя Валентина Распутина пройдёт 15 марта 2017 года в областной библиотеке им. И. И.
Как сообщает
В 15:00 театр «Диалог» областного дома народного творчества и
В 17:00 состоится презентация проекта «Вспоминая В. Г. Распутина», где библиотекари Молчановки представят новое электронное издание с воспоминаниями земляков о встречах с Валентином Распутиным и расскажут о работе над базой данных о нём.
В День памяти Валентина Распутина Молчановка предлагает познакомиться с малоизвестными публикациями талантливого писателя. Первые статьи молодого