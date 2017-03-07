В Перми объявлен конкурс «Город — это мы»

Конкурс проводится ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей. Конкурс пройдет по 15 номинациям — «Развитие гражданского общества», «Общественное партнерство», «Семья — основа общества» и другие.

Особенностью конкурса этого года станут проекты, посвященные Году экологии. Так, например, в номинации «Природа в городе» добавлены проекты по внедрению дискуссионных форм работы с жителями по вопросам улучшения природной среды Перми, по установлению шефства над скверами, парками, городскими лесами и особо охраняемыми природными территориями местного значения. В номинации «Видим проблему — можем решить» добавлены проекты, направленные на просветительскую работу с населением по вопросам экологии.