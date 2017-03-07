Челябинские инспекторы ДПС выстроили из патрульных машин цифру 8
Сами сотрудники в честь праздника выстроились в жёлтый цветочек.
Сами сотрудники в честь праздника выстроились в жёлтый цветочек.
Инспекторы ДПС поздравили женщин «живой» открыткой, сообщают в
В Челябинске полицейские и инспекторы ДПС провели
Поздравительную открытку засняли на фоне ночного Челябинска с высоты птичьего полёта.
Отметим, что подобная акция в Челябинской области прошла впервые и её организаторы пообещали в следующем году ещё сильнее удивить прекрасную половину человечества.