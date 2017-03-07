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11:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские инспекторы ДПС выстроили из патрульных машин цифру 8

Сами сотрудники в честь праздника выстроились в жёлтый цветочек.

Инспекторы ДПС поздравили женщин «живой» открыткой, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске полицейские и инспекторы ДПС провели флэш-моб в преддверии Женского дня. Сотрудники выстроились в форме жёлтого цветка, а из 25 патрульных автомобилей с включенными проблесковыми маячками сделали цифру 8.

Поздравительную открытку засняли на фоне ночного Челябинска с высоты птичьего полёта.

Отметим, что подобная акция в Челябинской области прошла впервые и её организаторы пообещали в следующем году ещё сильнее удивить прекрасную половину человечества.

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