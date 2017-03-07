Прощание с солисткой группы Symphorine Дашкевич пройдет в четверг

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Прощание с солисткой белорусской группы Symphorine Анной Дашкевич пройдет в Минске 9 марта, сообщил отец певицы в социальных сетях.

Дашкевич скончалась в Минске в понедельник. По сообщениям ее родственников, молодая певица умерла во сне, однако о причинах смерти пока ничего неизвестно.

«Вчера не стало нашей Анечки. Прощание с ней будет проходить 9 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: Долгиновский тракт 160А, ритуальный зал, здание судмедэкспертизы», — написал отец исполнительницы.