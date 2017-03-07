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12:50 (мск), источник: Sputnik.by

Прощание с солисткой группы Symphorine Дашкевич пройдет в четверг

Фронтмен группы «Симфорин» скончалась накануне, о причинах смерти 26-летней девушки пока ничего неизвестно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Прощание с солисткой белорусской группы Symphorine Анной Дашкевич пройдет в Минске 9 марта, сообщил отец певицы в социальных сетях.

Дашкевич скончалась в Минске в понедельник. По сообщениям ее родственников, молодая певица умерла во сне, однако о причинах смерти пока ничего неизвестно.

«Вчера не стало нашей Анечки. Прощание с ней будет проходить 9 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: Долгиновский тракт 160А, ритуальный зал, здание судмедэкспертизы», — написал отец исполнительницы.

Молодой певице в августе исполнилось бы 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.

Группа Symphorine была основана Дашкевич несколько лет назад в Минске. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.

Дважды группа участвовала в национальном отборе на «Евровидение» от Беларуси.

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