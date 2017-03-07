Скульптуры быков, которые планировали установить на улице Карла Маркса, отправились на мусорку

Напомним, судьба быков решилась ещё осенью 2014 года. На заседании городской комиссии по культурному наследию постановили: уже смонтированную скульптуру нужно убрать с улицы Карла Маркса, а вторую — не устанавливать.

Тогда же высказывались и предложения переместить скульптуры, например, в Лиски к какому-нибудь животноводческому комплексу. Но представитель компании, которая установила монумент, счел предложение неуместным. В итоге статую демонтировали и планировали увезти на один из объектов в Москву.

Где быки оказались в итоге — видно на снимке.