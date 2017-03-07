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12:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Скульптуры быков, которые планировали установить на улице Карла Маркса, отправились на мусорку

Скандально известные скульптуры быков, которые так и не смогли занять своё место на главной пешеходной улице города, оказались на мусорке. Теперь они украшают площадку для контейнеров с отходами во дворе жилого комплекса «Солнечный Олимп».

Источник: Вести - Воронеж

Напомним, судьба быков решилась ещё осенью 2014 года. На заседании городской комиссии по культурному наследию постановили: уже смонтированную скульптуру нужно убрать с улицы Карла Маркса, а вторую — не устанавливать.

Тогда же высказывались и предложения переместить скульптуры, например, в Лиски к какому-нибудь животноводческому комплексу. Но представитель компании, которая установила монумент, счел предложение неуместным. В итоге статую демонтировали и планировали увезти на один из объектов в Москву.

Где быки оказались в итоге — видно на снимке.

Кстати, на улице Карла Маркса точная копия «Атакующего быка» с манхэттенской Уолл-стрит продержалась ровно 10 дней. Скульптура стоимостью в 40 тысяч евро, сделанная в Испании, появилась тут без согласований в качестве эксперимента. Представителям компании-владельца даже пришлось извиняться перед горожанами, подчеркивая, что никаких провокаций они не хотели.

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