Скульптуры быков, которые планировали установить на улице Карла Маркса, отправились на мусорку

Напомним, судьба быков решилась ещё осенью 2014 года. На заседании городской комиссии по культурному наследию постановили: уже смонтированную скульптуру нужно убрать с улицы Карла Маркса, а вторую — не устанавливать.
Тогда же высказывались и предложения переместить скульптуры, например, в Лиски к какому-нибудь животноводческому комплексу. Но представитель компании, которая установила монумент, счел предложение неуместным. В итоге статую демонтировали и планировали увезти на один из объектов в Москву.
Где быки оказались в итоге — видно на снимке.
Кстати, на улице Карла Маркса точная копия «Атакующего быка» с манхэттенской Уолл-стрит продержалась ровно 10 дней. Скульптура стоимостью в 40 тысяч евро, сделанная в Испании, появилась тут без согласований в качестве эксперимента. Представителям компании-владельца даже пришлось извиняться перед горожанами, подчеркивая, что никаких провокаций они не хотели.