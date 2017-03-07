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11:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

С улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки вывезли 3904 кубических метра снега

С улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки вывезли 3904 кубических метра снега. В уборке было задействовано 228 единиц техники днем и 154 — ночью. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В ночь на 7 марта усилия дорожных служб были сосредоточены на противогололедной обработке дорог. Было израсходовано 543 тонны песко-соляной смеси. Кроме того, для откачки с улиц воды потребовалось 15 насосов. Они работали в Автозаводском, Канавинском, Московском, Сормовском и Нижегородском районах.

Специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства просят автовладельцев соблюдать скоростной режим и дистанцию с учетом сложных погодных условий. Противогололедная обработка и расчистка дорог будет проходить на протяжении всего сегодняшнего дня.

Утром 7 марта в Нижнем Новгороде загруженность дорог составила 9 баллов.

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