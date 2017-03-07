С улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки вывезли 3904 кубических метра снега
С улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки вывезли 3904 кубических метра снега. В уборке было задействовано 228 единиц техники днем и 154 — ночью. Об этом сообщает
С улиц Нижнего Новгорода за прошедшие сутки вывезли 3904 кубических метра снега. В уборке было задействовано 228 единиц техники днем и 154 — ночью. Об этом сообщает
В ночь на 7 марта усилия дорожных служб были сосредоточены на противогололедной обработке дорог. Было израсходовано 543 тонны
Специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства просят автовладельцев соблюдать скоростной режим и дистанцию с учетом сложных погодных условий. Противогололедная обработка и расчистка дорог будет проходить на протяжении всего сегодняшнего дня.
Утром 7 марта в Нижнем Новгороде загруженность дорог составила 9 баллов.