Найденные фермером в Забайкалье котята оказались дикими хищниками

Выживание зверьков явно было под угрозой. Не зная, как классифицировать найденных существ и какую помощь им оказать, мужчина обратился в Даурский заповедник, пишет Honest to Paws. Там быстро определили, что найденные котята были палласовыми котами, или манулами. Это знаменитый редкий вид диких кошек, обитающих в Центральной Азии.

Сотрудники заповедника решили найти для котят кормящих матерей. К счастью, две местные домашние кошки взяли малышей под опеку, будто своих собственных. Котята начали расти, и сотрудники заповедника все больше влюблялись в них.

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