Найденные фермером в Забайкалье котята оказались дикими хищниками

Выживание зверьков явно было под угрозой. Не зная, как классифицировать найденных существ и какую помощь им оказать, мужчина обратился в Даурский заповедник, пишет Honest to Paws.
Там быстро определили, что найденные котята были палласовыми котами, или манулами. Это знаменитый редкий вид диких кошек, обитающих в Центральной Азии.
Сотрудники заповедника решили найти для котят кормящих матерей. К счастью, две местные домашние кошки взяли малышей под опеку, будто своих собственных. Котята начали расти, и сотрудники заповедника все больше влюблялись в них.
Но, к сожалению, с мохнатыми друзьями пришлось расстаться, все-таки манулы — дикие звери. Однако первая попытка возвращения котят в естественную среду обитания вышла неудачной. В первую же зиму манулы потеряли радиоошейники, которыми их снабдили в заповеднике для отслеживания их развития, а также сильно похудели. Тогда люди вновь взяли диких котов под свою опеку и вновь выпустили их на волю уже весной, когда кошкам было легче адаптироваться в природе.
На этот раз коты приспособились к новому, естественному для них образу жизни, вполне успешно и сейчас их дела идут хорошо.