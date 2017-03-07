Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Необычные роды звездных мам: пять историй
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
17:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Прокуратура проверила владельцев свалки, горящей под Верхней Салдой

ВЕРХНЯЯ САЛДА, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила нарушения в эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Верхней Салде. На возгорания на полигоне ТБО и едкий дым жаловались местные жители.

Источник: УралПолит.ру

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки были выявлены очаги возгорания, дым от которых распространялся на территорию Верхней Салды.

«В связи с выявленным нарушением прокуратура в отношении МУП “Городское УЖКХ”, эксплуатирующего полигон, и директора предприятия возбудила дела об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ… Кроме того в адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона», — отмечают в ведомстве.

Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, а его директор — на 10 тысяч рублей, к дисциплинарной ответственности привлечен мастер полигона твердых бытовых отходов.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в случае повторения аналогичных нарушений прокуратурой будут инициированы более строгие меры реагирования вплоть до, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 3 марта на выездном совещании в Кургане секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал экологическую обстановку на Урале.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куйвашев определил порядок проектной деятельности свердловских чиновников
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим РФ «наезжать» на него
В ходе обыска в Центре Рерихов изъяли около 200 экспонатов
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
В Омске из-за нехватки денег погас вечный огонь
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до рекордных минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь