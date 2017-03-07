Прокуратура проверила владельцев свалки, горящей под Верхней Салдой

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки были выявлены очаги возгорания, дым от которых распространялся на территорию Верхней Салды.

«В связи с выявленным нарушением прокуратура в отношении МУП “Городское УЖКХ”, эксплуатирующего полигон, и директора предприятия возбудила дела об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ… Кроме того в адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона», — отмечают в ведомстве.

Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, а его директор — на 10 тысяч рублей, к дисциплинарной ответственности привлечен мастер полигона твердых бытовых отходов.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что в случае повторения аналогичных нарушений прокуратурой будут инициированы более строгие меры реагирования вплоть до, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 3 марта на выездном совещании в Кургане секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал экологическую обстановку на Урале.