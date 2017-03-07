В Волгоградской области суды экономят на почте
В Волгоградской области в судах внедряют информационные услуги.
В Волгоградской области в судах внедряют информационные услуги.
Как сообщили РИАЦ в
Как пояснили в комитете юстиции Волгоградской области, каждый участник судебного процесса в добровольном порядке может дать согласие на извещение его о дате и времени судебного заседания путем получения
Согласие, а также номер мобильного телефона предоставляются гражданином при подаче искового заявления, апелляционной жалобы, а также при первом посещении судебного заседания. Факты отправки и доставки
Во исполнение поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи, в области продолжается планомерная работа по сокращению бюджетных расходов и оздоровлению финансовой системы. Высвобожденные деньги направляются на реализацию инфраструктурных проектов и оказание социальной поддержки.