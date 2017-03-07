В Волгоградской области суды экономят на почте

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в 2016 году судами сэкономлено почти 4 млн рублей, благодаря внедрению смс-уведомлений вместо обычной почты. Более 76 тысяч участников судебных процессов воспользовались данной услугой.

Как пояснили в комитете юстиции Волгоградской области, каждый участник судебного процесса в добровольном порядке может дать согласие на извещение его о дате и времени судебного заседания путем получения смс-уведомления на свой мобильный телефон. Это позволяет экономить время, освобождая от необходимости посещать почту, а также сокращает расходы бюджета.

Согласие, а также номер мобильного телефона предоставляются гражданином при подаче искового заявления, апелляционной жалобы, а также при первом посещении судебного заседания. Факты отправки и доставки смс-сообщений фиксируются. В случае, когда суду необходимо направить сторонам по делу материалы, извещение или вызов происходят в обычном порядке: отправкой судебной повестки вместе с комплектом документов заказным письмом.

Во исполнение поставленной губернатором Андреем Бочаровым задачи, в области продолжается планомерная работа по сокращению бюджетных расходов и оздоровлению финансовой системы. Высвобожденные деньги направляются на реализацию инфраструктурных проектов и оказание социальной поддержки.