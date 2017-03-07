Мужчина потратил 8 лет на выведение питона с эмодзи на шкуре
Заводчик змей Джастин Кобылка вывел белого питона с желтыми пятнами на шкуре, напоминающими эмодзи.
Заводчик змей Джастин Кобылка вывел белого питона с желтыми пятнами на шкуре, напоминающими эмодзи.
Об этом сообщает Business Insider.
Сообщается, что мужчина потратил на выведение редкого питона 8 лет. Его стоимость оценивается в $4500, но хозяин не планирует продавать питомца. В комментариях под видео со змеей пользователи интернета отметили, что эмодзи на шкуре напоминают им тыквы, а сам питон мог бы стать «идеальной змеей для Хэллоуина».