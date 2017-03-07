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12:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Создать Центр оказания паллиативной помощи требует омбудсмен в Иркутской области

В Иркутской области большинство нуждающихся в паллиативной помощи жителей не получают ее.

В Иркутской области большинство нуждающихся в паллиативной помощи жителей не получают ее. Такой вывод сделан в специальном докладе уполномоченного по правам человека в регионе Валерия Лукина, подготовленном для органов власти и прокуратуры. По его мнению, необходимо создать Центр оказания паллиативной медицинской помощи гражданам в Иркутской области, открыть кабинеты в медучреждениях во всех городах и районах, сообщает 7 марта 2017 года Агентство социальной информации.

Обмудсмен приводит данные регионального минздрава: в паллиативной помощи нуждаются 20 478 человек, среди них 4 026 человек — с онкологическими заболеваниями, 16 452 человека — с заболеваниями системы кровообращения. Валерий Лукин считает, что статистика занижена. По планам минздрава, в 2018 году должно быть 357 паллиативных коек для взрослого населения. По факту установлено, что в декабре 2016 года их было 129 коек и еще 140 коек сестринского ухода. Количество последних за три года сократилось на 42 штуки, первых увеличилось на 14.

Из 33 районов и 9 городов стационарная паллиативная помощь оказывается только в трех районах и двух городах. При этом 60% учреждений находятся в селах, далеко от городов, где больные могли бы получать поддерживающее лечение, реабилитацию, встречаться с родными. Омбудсмен считает, что такая помощь должны быть приближена к месту жительства больного. По санитарным нормам на одного пациента нужно 9−12 кв. м, в Иркутской области показатель — от 4 до 10 кв. м (норматив достигается только в онкологическом диспансере). Здания половины учреждений требуют капремонта, создания доступной среды для маломобильных групп граждан, не хватает функциональных кроватей, прикроватных туалетных кресел, ходунков и др. В некоторых вообще нет ванной или душа, больных моют в тазиках. Не хватает квалифицированных кадров.

Среди других рекомендаций, которые выработал Валерий Лукин, — установить тариф на оплату выезда бригады патронажной службы за счёт средств бюджета Иркутской области, потому что сейчас на один койкодень выделяется 1 495,4 рубля, а на выезд бригады средства вообще не заложены. Выездных патронажных служб всего две — в Иркутске и Ангарске, причем, в последнем городе этим занимается благотворительный фонд «Близко к сердцу» на средства гранта. Нужно, по мнению омбудсмена, также обеспечить учреждения средствами ухода (памперсы, абсорбирующее белье) из расчета средней потребности в зависимости от количества коек и т. д.

Специальный доклад направлен в органы государственной власти Иркутской области и прокуратуры, также Валерий Лукин планирует выступить на сессии Законодательного собрания.

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