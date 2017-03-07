Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Первый пошел: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса — СМИ
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о Крыме РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
12:15 (мск), источник: НИА Самара

Самарские сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта

За час участницами акции стали около 100 человек.

Сегодня, 7 марта сотрудники ГИБДД провели акцию, в ходе которой поздравили автолюбительниц с предстоящим Международным женским днем.

Инспекторы ГИБДД поздравляли женщин и дарили цветы. Такая поздравительная акция в преддверии Международного женского дня проходит в городе ежегодно. Но каждый раз, когда инспектор останавливал автоледи, на ее лице было неподдельное удивление, сменяющееся искренней радостью.

За час акции сотрудники поздравили более 100 автолюбительниц. Для многих подобная акция стала приятной неожиданностью.
Не остались без подарков и женщины-пешеходы, им тоже были вручены цветы и символические подарки.

«Я думала, меня сейчас оштрафуют, а тут все наоборот, поздравили», рассказала свои впечатления одна из представительниц прекрасного пола.

Поведение сотрудников Госавтоинспекции порадовало не только девушек. За поздравлениями с улыбкой наблюдали представители сильного пола, проезжающие мимо акции.

«Ежегодно данная акция имеет большой успех, приятно смотреть, как поднимается настроение у автолюбительниц от наших поздравлений» — отметил заместитель начальника ОГИБДД У МВД России по городу Самаре Владимир Прибылов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неплательщиками за воду в Самаре займется прокуратура
Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Закон о единой российской нации переименовали
Выборы президента предложили провести в день присоединения Крыма
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Бумажные ПТС скоро отменят: как это будет работать? С 1 июля на смену бумажному Паспорту транспортного средства придёт электронный. «Авто Mail.Ru» удалось выяснить основные детали грядущей реформы
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим По словам Джеффри Катценберга, трансформация мрачной и реалистичной истории в почти волшебную сказку со счастливым концом сильно расстроила режиссера Гэрри Маршалла
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь