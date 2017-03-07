Самарские сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с 8 марта

Сегодня, 7 марта сотрудники ГИБДД провели акцию, в ходе которой поздравили автолюбительниц с предстоящим Международным женским днем.

Инспекторы ГИБДД поздравляли женщин и дарили цветы. Такая поздравительная акция в преддверии Международного женского дня проходит в городе ежегодно. Но каждый раз, когда инспектор останавливал автоледи, на ее лице было неподдельное удивление, сменяющееся искренней радостью.

За час акции сотрудники поздравили более 100 автолюбительниц. Для многих подобная акция стала приятной неожиданностью.

Не остались без подарков и женщины-пешеходы, им тоже были вручены цветы и символические подарки.

«Я думала, меня сейчас оштрафуют, а тут все наоборот, поздравили», рассказала свои впечатления одна из представительниц прекрасного пола.

Поведение сотрудников Госавтоинспекции порадовало не только девушек. За поздравлениями с улыбкой наблюдали представители сильного пола, проезжающие мимо акции.

«Ежегодно данная акция имеет большой успех, приятно смотреть, как поднимается настроение у автолюбительниц от наших поздравлений» — отметил заместитель начальника ОГИБДД У МВД России по городу Самаре Владимир Прибылов.