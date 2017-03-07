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12:32 (мск), источник: АиФ Иркутск

Письма с Кавказа вручили полицейские Приангарья женам своих сослуживцев

Весточки пришли к празднику. Полиция сняла видео по этому поводу.

В канун Международного женского дня МВД Иркутской области, которые сейчас несут нелёгкую службу на Северном Кавказе, отправили своим супругам в Приангарье письма с тёплыми поздравлениями.

Эти послания в торжественной обстановке передали женщинам сослуживцы тех правоохранителей, которые за тысячи километров от родного дома обеспечивают безопасность в далёком горном краю в составе сводного отряда МВД. Письма получили семьи из Иркутска, Ангарска и Тайшета. Вручая конверты с этими посланиями женщинам, полицейские пожелали им здоровья, благополучия, терпения и хорошего настроения. По этому поводу сняли небольшой клип:

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