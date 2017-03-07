Письма с Кавказа вручили полицейские Приангарья женам своих сослуживцев

В канун Международного женского дня МВД Иркутской области, которые сейчас несут нелёгкую службу на Северном Кавказе, отправили своим супругам в Приангарье письма с тёплыми поздравлениями.

Эти послания в торжественной обстановке передали женщинам сослуживцы тех правоохранителей, которые за тысячи километров от родного дома обеспечивают безопасность в далёком горном краю в составе сводного отряда МВД. Письма получили семьи из Иркутска, Ангарска и Тайшета. Вручая конверты с этими посланиями женщинам, полицейские пожелали им здоровья, благополучия, терпения и хорошего настроения. По этому поводу сняли небольшой клип: