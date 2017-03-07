Более 60 человек примут участие в заплыве моржей в Нижнем Новгороде 8 марта
Как сообщают организаторы мероприятия, заплыв пройдет 8 марта в 11:00 на парковом озере Автозаводского района и будет посвящен Международному женскому дню.
Как сообщают организаторы мероприятия, заплыв пройдет 8 марта в 11:00 на парковом озере Автозаводского района и будет посвящен Международному женскому дню.
Согласно информации, в программе мероприятия запланированы
Команды, занявшие призовые места в соревнованиях, будут награждены дипломами и памятными подарками.