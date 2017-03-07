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13:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 60 человек примут участие в заплыве моржей в Нижнем Новгороде 8 марта

Как сообщают организаторы мероприятия, заплыв пройдет 8 марта в 11:00 на парковом озере Автозаводского района и будет посвящен Международному женскому дню.

Согласно информации, в программе мероприятия запланированы закал-бег для всех желающих, командные заплывы в полынье, шоу-заплывы. Планируется, что в мероприятии примут участие 60 представителей федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области.

Команды, занявшие призовые места в соревнованиях, будут награждены дипломами и памятными подарками.

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