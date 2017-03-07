Более 60 человек примут участие в заплыве моржей в Нижнем Новгороде 8 марта

Согласно информации, в программе мероприятия запланированы закал-бег для всех желающих, командные заплывы в полынье, шоу-заплывы. Планируется, что в мероприятии примут участие 60 представителей федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области.

Команды, занявшие призовые места в соревнованиях, будут награждены дипломами и памятными подарками.