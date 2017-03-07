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12:27 (мск), источник: N + 1

Китайцы впервые рассекретили военные патенты

Народно-освободительная армия Китая совместно Национальным комитетом по интеллектуальной собственности в области национальной обороны рассекретили более трех тысяч патентов, сообщает China Military.

Источник: weain.mil.cn

2346 рассекреченных патентов уже опубликованы на сайте Управления по разработке военных систем и систем двойного назначения. Согласно заявлению китайского министерства обороны, патенты были рассекречены для того, чтобы подстегнуть разработки в частном гражданском секторе.

Патентная система Китая была сформирована в 1985 году. Изначально она предназначалась для централизованного управления новыми разработками. При этом все технологии, созданные государственными оборонными предприятиями независимо от направленности, автоматически засекречивались. В 2015 году власти Китая начали пересматривать архив зарегистрированных патентов, чтобы решить, какие разработки все еще необходимо хранить в тайне, а какие можно предать огласке.

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В настоящее время список обнародованных патентов занимает 101 страницу. Документы касаются разработок из самых разных категорий, начиная клапаном для пластичного топлива и автоматизированными системами распознавания цвета и заканчивая ракетами класса «воздух-воздух» и электромеханическим сочленением манипуляторов. Каждый патент содержит описание изобретения на китайском языке, имя изобретателя, организацию, в которой он работал на момент регистрации заявки, и чертежи.

В ближайшее время китайские власти намерены разработать стандартные правила пересмотра секретности патентов и их обнародования. При этом публикация рассекреченных патентов теперь будет вестись регулярно. По мнению китайских военных, регулярное раскрытие патентов позволит китайским компаниям существенно сократить расходы на собственные научно-исследовательские работы и сосредоточиться на разработке готовой продукции. Это, в свою очередь, может привести к укреплению позиций китайских компаний на международном рынке.

В настоящее время регулярным раскрытием своих патентов занимается NASA. В частности, в мае прошлого года агентство вывело из-под патентной защиты 56 своих разработок. Сведениями об этих технологиях могут бесплатно воспользоваться любые желающие. База данных уже раскрытых американцами патентов содержит сведения о разработке новых технологий в области оптики, терагерцевого излучения, химии, экологии, а также программного обеспечения.

Василий Сычёв

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