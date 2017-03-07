Ледяной дождь не вызвал серьёзных сбоев в работе общественного транспорта

Прошедший накануне ледяной дождь не оказал существенного влияния на работу общественного транспорта — серьёзных сбоев не было.

В пиковые часы по улицам курсировало 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, их работу обеспечивали 350 линейных сотрудников и 97 единиц спецтехники. Ночью и утром 10 бригад службы энергохозяйства Мосгортранса занимались трамвайной и троллейбусной контактной сетью.