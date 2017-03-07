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13:29 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Ледяной дождь не вызвал серьёзных сбоев в работе общественного транспорта

Пассажиров просят быть особенно внимательными при высадке из автобусов, трамваев и троллейбусов и при посадке в них.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Прошедший накануне ледяной дождь не оказал существенного влияния на работу общественного транспорта — серьёзных сбоев не было.

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В пиковые часы по улицам курсировало 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, их работу обеспечивали 350 линейных сотрудников и 97 единиц спецтехники. Ночью и утром 10 бригад службы энергохозяйства Мосгортранса занимались трамвайной и троллейбусной контактной сетью.

Из-за гололедицы пассажиров наземного городского транспорта по-прежнему просят быть особенно внимательными при высадке из автобусов, трамваев и троллейбусов и при посадке в них. В свою очередь сервисные службы продолжают в усиленном режиме обрабатывать противогололёдными средствами посадочные площадки на остановках. Этим занимаются более 300 человек.

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