Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
Как живут восточные жены на самом деле
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
В Раде о том, какие заводы РФ хотели бы конфлисковать в 1 очередь
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
13:42 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде выстроили гигантскую цифру 8 из полицейских автомобилей

Сотрудники полиции провели автомобильный флешмоб, посвящённый Международному женскому дню.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, полицейские не одну неделю вынашивали идею необычного поздравления.

«В свободное от службы время, сдав дневное дежурство, полицейские собрались на площадке возле Дворца спорта “Янтарный”. Они начертили на асфальте схему размещения патрульных машин и подготовили тёплые слова», — отметили в УМВД.

Накануне 8 Марта 15 полицейских автомобилей выстроились в форме цифры 8, которую с высоты птичьего полёта запечатлели два квадрокоптера. В качестве музыкального сопровождения калининградские полицейские выбрали песню Игоря Саруханова «8 Марта».

«Музыкальная восьмёрка стала незабываемым поздравлением не только для калининградок, но и для всех женщин России», — подытожили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Поражающее наследие»: как в Калининграде разминировали 250-килограммовую авиабомбу
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Поветкин на год выведен из рейтингов IBF из-за скандала Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговый правил
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь