В Калининграде выстроили гигантскую цифру 8 из полицейских автомобилей
Сотрудники полиции провели автомобильный флешмоб, посвящённый Международному женскому дню.
Сотрудники полиции провели автомобильный флешмоб, посвящённый Международному женскому дню.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
«В свободное от службы время, сдав дневное дежурство, полицейские собрались на площадке возле Дворца спорта “Янтарный”. Они начертили на асфальте схему размещения патрульных машин и подготовили тёплые слова», — отметили в УМВД.
Накануне 8 Марта 15 полицейских автомобилей выстроились в форме цифры 8, которую с высоты птичьего полёта запечатлели два квадрокоптера. В качестве музыкального сопровождения калининградские полицейские выбрали песню Игоря Саруханова «8 Марта».
«Музыкальная восьмёрка стала незабываемым поздравлением не только для калининградок, но и для всех женщин России», — подытожили в