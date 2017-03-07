В Калининграде выстроили гигантскую цифру 8 из полицейских автомобилей

«В свободное от службы время, сдав дневное дежурство, полицейские собрались на площадке возле Дворца спорта “Янтарный”. Они начертили на асфальте схему размещения патрульных машин и подготовили тёплые слова», — отметили в УМВД.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, полицейские не одну неделю вынашивали идею необычного поздравления.

Накануне 8 Марта 15 полицейских автомобилей выстроились в форме цифры 8, которую с высоты птичьего полёта запечатлели два квадрокоптера. В качестве музыкального сопровождения калининградские полицейские выбрали песню Игоря Саруханова «8 Марта».