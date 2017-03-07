В Краснодаре проведут два субботника

Парки, скверы, а также некоторые улицы с зелеными зонами планируют очистить от бытового мусора, опавшей листвы и веток. Также порядок наведут на бульварах Платановый и Евскина, аллее Героев и могилах Всесвятского кладбища.

Помимо уборки, на субботниках вскопают газоны, побелят деревья, высадят свежие кустарники и саженцы. Планируется сделать ремонт на детских, спортивных и бельевых площадки, а также убрать граффити на заборах и фасадах зданий.

Важным мероприятием на будущих субботниках станет уборка нелегальных свалок с мусором. От них очистят берег Кубани от Яблоновского моста до зоны ЖК «Новый город», лесопарк в районе проезда Затонный и несколько улиц города.

Для выполнения всех запланированных работ власти предоставят 85 единиц специальной техники.