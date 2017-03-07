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13:26 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре проведут два субботника

Краснодар. 7 мар. — Новая Кубань. Всекубанский субботник запланирован на 8 апреля, общегородской — на 15. Также до конца апреля в городе пройдут санитарные работы.

Парки, скверы, а также некоторые улицы с зелеными зонами планируют очистить от бытового мусора, опавшей листвы и веток. Также порядок наведут на бульварах Платановый и Евскина, аллее Героев и могилах Всесвятского кладбища.

Помимо уборки, на субботниках вскопают газоны, побелят деревья, высадят свежие кустарники и саженцы. Планируется сделать ремонт на детских, спортивных и бельевых площадки, а также убрать граффити на заборах и фасадах зданий.

Важным мероприятием на будущих субботниках станет уборка нелегальных свалок с мусором. От них очистят берег Кубани от Яблоновского моста до зоны ЖК «Новый город», лесопарк в районе проезда Затонный и несколько улиц города.

Для выполнения всех запланированных работ власти предоставят 85 единиц специальной техники.

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