В Самаре памятник сказочному милиционеру внезапно стал зеленым
Местная достопримечательность растеряла внешний лоск.
Местная достопримечательность растеряла внешний лоск.
На днях один из новых памятников на улице Ленинградской приобрел необычный зеленый цвет. Речь идет о скульптурной композиции «Дядя Степа», располагающейся на пешеходной зоне и ставшей за два с лишним года местной достопримечательностью.
Больше всего досталось детям и собаке, окружающим самого человечного милиционера СССР. Скульптуры покрылись плотным зеленым налетом, а в некоторых местах и ржавчиной. Конечно, многие памятники в Самаре «зеленеют» со временем, но настолько и так быстро — нечасто.
— Ну не знаю, вроде он и после прошлой зимы позеленел. А
Тревогу подняли не столько горожане, прогуливающиеся по самарскому Арбату, сколько юзеры одного из самарских
— Видно, что детишки позеленели по уровню снега, в котором были химикаты, прореагировавшие с бронзой. Кстати новые изделия из бронзы так старят, чтобы появилась патина (зелень), — пишет блогер под ником aborigenarbata.
Портал ProGorodSamara.ru спросил у самарского химика, директора центра
— Памятник — из бронзы, а она неизбежно покрывается слоем окислов, которые и дает характерный зеленый оттенок. Для того чтобы это не происходило, необходимо покрывать сплав полимерами, которые будут являться барьером от внешних воздействий влаги и воздуха. Возможно, после установки памятник
Напомним, пятиметровый памятник авторства Зураба Церетели был торжественно открыт 6 ноября 2015 года. Презентовать горожанам композицию в Самару приехали сам скульптор, бывший депутат госдумы Александр Хинштейн, а также Никита Михалков и Юлия Субботина — сын и вдова Сергея Михалкова.