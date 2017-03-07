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13:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре памятник сказочному милиционеру внезапно стал зеленым

Местная достопримечательность растеряла внешний лоск.

Источник: Pro Город Самара

На днях один из новых памятников на улице Ленинградской приобрел необычный зеленый цвет. Речь идет о скульптурной композиции «Дядя Степа», располагающейся на пешеходной зоне и ставшей за два с лишним года местной достопримечательностью.

Больше всего досталось детям и собаке, окружающим самого человечного милиционера СССР. Скульптуры покрылись плотным зеленым налетом, а в некоторых местах и ржавчиной. Конечно, многие памятники в Самаре «зеленеют» со временем, но настолько и так быстро — нечасто.

 — Ну не знаю, вроде он и после прошлой зимы позеленел. А где-то в апреле-мае его почистили и стал выглядеть как новый, — рассказала жительница одного из окрестных домов Елизавета Синева.

Тревогу подняли не столько горожане, прогуливающиеся по самарскому Арбату, сколько юзеры одного из самарских ЖЖ-сообществ. Так, некоторые из сетевых горожан предположили, что это действие противогололедных реагентов, которыми щедро «удобрялась» Ленинградская этой зимой.

 — Видно, что детишки позеленели по уровню снега, в котором были химикаты, прореагировавшие с бронзой. Кстати новые изделия из бронзы так старят, чтобы появилась патина (зелень), — пишет блогер под ником aborigenarbata.

Портал ProGorodSamara.ru спросил у самарского химика, директора центра физико-химических методов анализа для археологии и экологии при Самарском университете Владимира Платонова нормальна ли такая ситуация.

 — Памятник — из бронзы, а она неизбежно покрывается слоем окислов, которые и дает характерный зеленый оттенок. Для того чтобы это не происходило, необходимо покрывать сплав полимерами, которые будут являться барьером от внешних воздействий влаги и воздуха. Возможно, после установки памятник чем-то подобным покрывали, но со временем защитный слой смылся, и теперь коррозия металла происходит гораздо быстрее. Если говорить о пятнах ржавчины, то это говорит о том, что в бронзу данного памятника добавили железа.

Напомним, пятиметровый памятник авторства Зураба Церетели был торжественно открыт 6 ноября 2015 года. Презентовать горожанам композицию в Самару приехали сам скульптор, бывший депутат госдумы Александр Хинштейн, а также Никита Михалков и Юлия Субботина — сын и вдова Сергея Михалкова.

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