В Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1918 года
6 марта метеостанция в Казани зафиксировала температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
6 марта метеостанция в Казани зафиксировала температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
По данным метеостанции
Кстати, метеорологи также зафиксировал температурные рекорды 2 и 5 марта этого года. 2 марта был побит рекорд 2000 года (3,8 градуса тепла), а 5 марта температурный максимум достиг +6,2 градуса (в 1995 году было +5,8).