В Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1918 года

По данным метеостанции Казань-Опорная, воздух прогрелся до +5,1 градуса, другие метеостанции — Казань-Сокол и Казань-Аэропорт зафиксировали соответственно +4,7 и +4,3. Предыдущий температурный максимум отмечался в 1918 году. Он достиг +4 градусов.

Кстати, метеорологи также зафиксировал температурные рекорды 2 и 5 марта этого года. 2 марта был побит рекорд 2000 года (3,8 градуса тепла), а 5 марта температурный максимум достиг +6,2 градуса (в 1995 году было +5,8).