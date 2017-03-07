Смольный не стал согласовывать «Марш в защиту Петербурга»

Смольный отказался согласовать оппозиции «Марш в защиту Петербурга», передает DP.RU. Об этом накануне сообщили в городском комитете по законности и правопорядку.

Чиновники предложили активистам поменять дату митинга или провести акцию протеста в Удельном парке, поскольку 19 марта будут проходить мероприятия Центрального района.

Напомним, организаторы планировали провести митинг «Марш в защиту Петербурга» 19 марта на Марсовом поле. В рамках акции жители города собирались выступить за сохранение Исаакиевского собора и Российской национальной библиотеки и защиту Пулковской обсерватории от застройки. На митинге ожидалось 5 тысяч участников.