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14:59 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный не стал согласовывать «Марш в защиту Петербурга»

Активисты должны выбрать другое время и место митинга.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Смольный отказался согласовать оппозиции «Марш в защиту Петербурга», передает DP.RU. Об этом накануне сообщили в городском комитете по законности и правопорядку.

Чиновники предложили активистам поменять дату митинга или провести акцию протеста в Удельном парке, поскольку 19 марта будут проходить мероприятия Центрального района.

Напомним, организаторы планировали провести митинг «Марш в защиту Петербурга» 19 марта на Марсовом поле. В рамках акции жители города собирались выступить за сохранение Исаакиевского собора и Российской национальной библиотеки и защиту Пулковской обсерватории от застройки. На митинге ожидалось 5 тысяч участников.

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