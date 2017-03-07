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14:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов накануне 8 Марта встретился с красноярскими библиотекарями

Встреча прошла в модернизированной библиотеке имени Николая Островского.

В Красноярске в коллективах 44-х муниципальных библиотек работают более 230 женщин-библиотекарей. Накануне 8 Марта глава города встретился со специалистами модернизированной библиотеке имени Николая Островского. Основной темой беседы Эдхама Акбулатова и представителей этого культурного учреждения стала реализация проекта поэтапного обновления библиотечной сети города.

Проект по инициативе мэра Эдхама Акбулатова реализуется в Красноярске с 2015 года при поддержке краевого бюджета. В городе уже обновлено четыре библиотеки. В рамках модернизации меняется не только внешний облик и дизайн учреждений, перенастраивается и система работы специалистов.

Библиотекарь Ольга Федорова работает в этой области более 20 лет. Она отмечает, что с обновлением библиотеки имени Николая Островского, отличительный профиль которой — реализация инклюзивных программ, для нее начался новый этап профессионального развития: «Я занимаюсь с особенными детками. Сейчас мы постепенно внедряем новые форматы, чтобы расширить аудиторию библиотеки. Так, на данный момент мы создали техническую возможность для проведения уроков и мероприятий в онлайн-режиме, чтобы детки с особенностями здоровья смогли побывать на уроке или творческом занятии, не имея возможности выйти за пределы своего дома».

Пилотной площадкой проекта по модернизации городских библиотек является учреждение имени Николая Добролюбова. Как отмечает его заведующая Елена Дмитриева, современный формат библиотек вдохновляет жителей Красноярска на реализацию самых разных творческих идей.

«К примеру, читатели нашей библиотеки вышли с инициативой поставить мюзикл, в основе сценария которого находится книга. Конечно, мы такую идею поддержали. Сейчас уже проходят репетиции, и мы рассчитываем, что в мае состоится премьера», — говорит специалист.

Представители библиотечной сферы подчеркивают, что новая жизнь красноярских библиотек интересна молодому поколению. Они активно включаются в это культурное пространство.

«Год назад у меня появилась идея проводить встречи подростков, которые хотят как-то творчески себя реализовать. У меня было все готово, но не было помещения. А когда открылась модернизированная библиотека, то сами библиотекари поддержали мою идею организации творческих встреч-“квартирников”. Уже прошло две встречи, собралось почти 40 ребят, которые играют на гитарах, читают стихи, поют, пытаются играть миниатюры», — говорит на встрече с главой города в библиотеке имени Островского ее постоянный читатель Яков Шамрин.

По словам библиотекарей, мнение и отклик читателей является основной оценкой их деятельности.

На встрече с главой города специалисты делились отзывами и пожеланиями горожан, а также рассказали, что опыт Красноярска в плане обновления библиотек вызывает большой интерес у специалистов из других городов.

Эдхам Акбулатов подчеркнул, что «сегодня мы вместе поэтапно преобразуем наши библиотеки в центры социокультурного общения. Эта работа очень важна и востребована красноярцами, и мы обязательно её продолжим. Я благодарю вас за талант и профессиональное мастерство, за преданность своему делу. Считаю, что присвоение Красноярску высокого статуса “Библиотечная столица России—2017” — это заслуга всего сообщества красноярских библиотекарей».

Во время встрече в библиотеке имени Николая Островского мэр поздравил всех женщин города с наступающим праздником.

«Уверен, что меня поддержат если не все, то большинство мужчин: красота нашего города, прежде всего, заключается в красноярках! Я желаю вам, милые женщины, как можно чаще улыбаться, радоваться жизни, чувствовать себя счастливыми и любимыми. С праздником!», — сказал Эдхам Акбулатов.

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Эдхам Акбулатов накануне 8 Марта встретился с красноярскими библиотекарями
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