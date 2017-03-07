В Челябинской области в ближайшие трое суток похолодает до 20 градусов

В ночные часы 8—10 марта в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 16−20 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, сегодня, 7 марта, по территории Сибири и Урала пройдет холодный атмосферный фронт. Ветры будут преимущественно северные, а воздух будет поступать с арктических морей.

Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 6−11, в горах и низинах — до 16 градусов, днем 8 марта — от плюс одного до минус четырех на фоне северного — северо-восточного ветра с отдельными порывами до 11 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, утром возможны туманы, слабая изморозь.

В ночь на 9 и 10 марта в Челябинской области прогнозируется усиление морозов: будет минус 10−15, в низинах и горах — до 20 ниже нуля, днем в четверг и пятницу синоптики обещают от плюс одного до минус четырех, в пониженных частях рельефа и горах — до семи градусов, преимущественно без осадков.

В Челябинске предстоящей ночью минус 9−11, в последующие две — 13−15 со знаком «минус», днем будет от нуля до минус двух градусов.