Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Договоренности по разведению сил в Донбассе сорваны
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«Штурмовой «колобок»: СМИ об уникальном оружии спецназа РФ
СМИ: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
13:18 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области в ближайшие трое суток похолодает до 20 градусов

В ночь на 9 и 10 марта в Челябинской области прогнозируется усиление морозов.

Источник: РИА "Новости"

В ночные часы 8—10 марта в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 16−20 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, сегодня, 7 марта, по территории Сибири и Урала пройдет холодный атмосферный фронт. Ветры будут преимущественно северные, а воздух будет поступать с арктических морей.

Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 6−11, в горах и низинах — до 16 градусов, днем 8 марта — от плюс одного до минус четырех на фоне северного — северо-восточного ветра с отдельными порывами до 11 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, утром возможны туманы, слабая изморозь.

В ночь на 9 и 10 марта в Челябинской области прогнозируется усиление морозов: будет минус 10−15, в низинах и горах — до 20 ниже нуля, днем в четверг и пятницу синоптики обещают от плюс одного до минус четырех, в пониженных частях рельефа и горах — до семи градусов, преимущественно без осадков.

В Челябинске предстоящей ночью минус 9−11, в последующие две — 13−15 со знаком «минус», днем будет от нуля до минус двух градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+9°
полупрозрачная облачность
767 мм рт. ст.
повышенное
76 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
Расходы челябинского бюджета увеличились почти на 870 млн рублей
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Спецназ оцепил Центр Рерихов в Москве
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Поветкин на год выведен из рейтингов IBF из-за скандала Ранее WBC бессрочно отстранил Поветкина и оштрафовал спортсмена на $250 тыс. за повторное нарушение антидопинговый правил
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь