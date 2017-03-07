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13:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские автобусы могут поменять номера маршрутов после конкурсов

Изменения коснутся и трасс движения.

Источник: Аргументы и факты

Маршруты городских автобусов в Челябинске выставлены на конкурс и могут поменять номера, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Согласно конкурсной документации, 32 маршрута, которые сегодня обслуживает МУП «ЧАТ», распределены по 7 лотам. Требования к участникам предусматривают наличие автобусов как малой, так и большой вместимости.

После конкурсов 14 маршрутов будут обслуживать пассажиров под другими номерами, ещё у 8 помимо этого изменится трасса движения:

Маршрут № 17 — станет № 21№ 23 — № 32№ 34 — № 55№ 42 — № 49№ 53 — № 73№ 66 — № 88.

Также планируется восстановление маршрута № 2 ЮУрГУ — Мехколонна (через проспект Давыдова).

Подведение итогов состоится 31 марта 2017 года.

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