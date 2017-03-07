В Университетской клинике КФУ будут делать операции на сердце

В конце марта в бывшей БСПМ-2 Казани на улице Ершова заработает целый комплекс новых операционных.

«Но не только — здание больницы, построенной в 1848 году, наконец-то увидело серьезный ремонт и модернизацию оборудования», — рассказал Альмир Абашев, главврач Университетской клиники КФУ.

Клиника сформирована в мае 2015 года слиянием Больницы скорой медицинской помощи № 2 БСМП-2, республиканской клинической больницы № 2 и казанской городской поликлиники № 2. Новые операционные должны заработать уже через несколько недель.

При устройстве помещений применяются современные технологии, рассказал Альмир Абашев. К примеру, реанимация оснащена консолями, которые в случае массового поступления больных позволяют быстро нарастить оборудование, увеличив количество обслуживаемых пациентов.

Реализована «логичная логистика» — операционные будут иметь несколько выходов и подготовительных боксов, что позволит экономить время больного и хирурга в экстренных ситуациях. Некоторые операционные будут оснащены установками, которые осуществляют непрерывную передачу стерильного воздуха. Она создает вокруг пациента «защитный колпак». Аппаратура также обновлена. К примеру, оборудование для исследования кровотечений в брюшной полости дополнено устройствами для прижигания кровотечений.

«КФУ — единственный университет в России, который имеет такую крупную клинику. В будущем здесь будут делать операции на сердце и множество других операций, причем по европейским стандартам. В ней будет работать центр трансплантологии, — нарисовал перспективы журналистам ректор КФУ Ильшат Гафуров. — Но приоритетное направление клиники — трансляционная медицина (раздел медицины, предусматривающий перенос открытий с фундаментальных лабораторных исследований в сферу практического применения. — Прим ред.). Ею мы будем заниматься и самостоятельно, и с участием наших партнеров из Германии, Японии и других стран. Основная площадка уже создана при РКБ-2».

В 2016 году открыта совместная лаборатория КФУ и японских ученых. В частности, там исследуют онкомаркеры, типичные для татарстанцев. Есть возможность исследовать геном человека и источники генетических заболеваний. Учреждение располагает также биобанком, где хранятся стволовые клетки пуповинной крови и половые клетки в замороженном состоянии, сообщает пресс-служба КФУ.

«Отмечу и большой интерес со стороны фармацевтических компаний, ведь лекарственные препараты должны проходить серьезные клинические исследования», — сказал Гафуров.