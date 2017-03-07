Все чиновники Керчи должны провериться у нарколога — глава администрации

Чиновники Керчи пройдут медкомиссию, в том числе и нарколога. Такие меры связаны с задержанием муниципального служащего, употреблявшего наркотики, передает Крыминформ.

Отметим, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев пообещал лично проконтролировать прохождение чиновниками психиатра-накролога.

«На выходных, в нерабочее время, был задержан (за употребление наркотиков) сотрудник муниципального контроля. Это уже второй случай у нас — ранее из-за употребления наркотиков был задержан замглавы администрации Богдан Жорняк», — заявил Подлипенцев.

Напомним, что заместитель главы администрации Керчи Богдан Жорняк лишился своей должности в конце прошлого года, после задержания в состоянии наркотического опьянения.