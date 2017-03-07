Все чиновники Керчи должны провериться у нарколога — глава администрации
Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев заявил, что лично проконтролирует прохождение городскими чиновниками
Глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев заявил, что лично проконтролирует прохождение городскими чиновниками
Чиновники Керчи пройдут медкомиссию, в том числе и нарколога. Такие меры связаны с задержанием муниципального служащего, употреблявшего наркотики, передает Крыминформ.
Отметим, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев пообещал лично проконтролировать прохождение чиновниками
«На выходных, в нерабочее время, был задержан (за употребление наркотиков) сотрудник муниципального контроля. Это уже второй случай у нас — ранее
Напомним, что заместитель главы администрации Керчи Богдан Жорняк лишился своей должности в конце прошлого года, после задержания в состоянии наркотического опьянения.