В Алматы 9 марта включат сирены

В этот день проверят подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» Для этого будут включены электросирены, автоматический перехват каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

«В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг», — заключили в ДЧС.