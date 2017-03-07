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13:22 (мск), источник: Kapital.kz

В Алматы 9 марта включат сирены

В четверг, 9 марта, в 12 часов 55 минут местного времени Департаментом по ЧС города Алматы в рамках проведения республиканского командно-штабного учения «Коктем -2017» планируется проверка технической готовности систем оповещения, периодичность которой была временно приостановлена. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ДЧС.

Источник: Kapital.kz

В этот день проверят подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» Для этого будут включены электросирены, автоматический перехват каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

«В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг», — заключили в ДЧС.

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