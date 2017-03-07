Суд разрешил чиновнику из МУГИСО гулять с ребенком

7 марта 2017 года Свердловский облсуд смягчил меру пресечения для директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Он останется под домашним арестом до 21 апреля, но ему разрешено гулять на придомовой территории с ребенком с 11.00 до 12.00 по рабочим дням. Кроме того, чиновнику позволили посещать медучреждения, сообщает «Уралинформбюро».

И. Разунин был арестован в конце декабря 2016 года. Он обвиняется в получении взяток. Основанием для возбуждения уголовного дела стали жалобы предпринимателей на поборы. С января 2015 года мингосимущества получило полномочия по согласованию рекламы на территории Екатеринбурга, при этом, по словам заявителей, для получения разрешений необходимо было заручиться благосклонностью руководителя департамента.