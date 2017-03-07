Новосибирцы стали чаще летать в Камрань и Урумчи, сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачево».

За 2 месяца 2017 года аэропорт «Толмачёво» обслужил 607 тысяч пассажиров, что на 27% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

Среди пяти международных направлений с большей динамикой роста пассажиропотока в феврале отмечены Камрань (+178%), Гоа (+172%), Урумчи (+149%), Усть-Каменогорск (+131%) и Фергана (+93%).

«При этом стоит отметить, что пассажиропоток по направлениям дальнего зарубежья вырос в феврале практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по направлениям в СНГ — увеличился на треть», — сообщили в пресс-службе.

На внутрироссийских направлениях отмечены Тюмень (+317%), Краснодар (+213%), Сочи (+161%), Симферополь (+90%) и Благовещенск (+65,7%).