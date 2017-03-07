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13:38 (мск), источник: Volga News

Turkish Airlines начинает полеты по маршруту Самара-Стамбул

Национальный авиаперевозчик Турецкой республики авиакомпания Turkish Airlines будет перевозить пассажиров Международного аэропорта Курумоч по маршруту Самара — Стамбул. Первый рейс запланирован на 11 апреля 2017 года. Далее — три прямых регулярных рейса в неделю.

Вылеты из Стамбула будут совершаться по вторникам, четвергам и субботам в 20.30, из Самары — по средам, пятницам и воскресеньям в 02.05 (время местное). Более подробную информацию о тарифах и условиях перевозки можно найти на официальном сайте авиакомпании.

«Мы рады приветствовать в аэропорту Самары нового регулярного перевозчика. Эту авиакомпанию неоднократно признавали лучшей в Европе. Не сомневаюсь в том, что пассажиры Международного аэропорты Курумоч по достоинству оценят не только сервис на борту, но и масштабную маршрутную сеть Turkish Airlines, а так же те возможности, которые дает аэропорт Стамбула для полетов по всему миру», — подчеркнул исполнительный директор АО «Международный аэропорт Курумоч» Константин Былинин.

Turkish Airlines была основана в 1933 году и на тот момент располагала авиапарком в пять самолетов. Сегодня авиакомпания имеет статус 4-звездной и входит в Star Alliance, а ее парк насчитывает 335 самолетов (пассажирские лайнеры и грузовые самолеты). Маршрутная сеть компании охватывает 296 направлений по всему миру, включая 247 международных и 49 внутренних. В 2016 году Turkish Airlines шестой раз подряд была признана Skytrax «Лучшей авиакомпанией Европы» и восьмой раз подряд — «Лучшей авиакомпанией Южной Европы». В 2010 году она заняла первое место в категории «Лучшее питание в экономическом классе», в 2013 и 2014 годах — в категории «Лучшее питание в бизнес-классе». В 2016 году она получила награды Skytrax за «Лучшее питание в бизнес-лаунже» и «Лучшее питание в бизнес-классе».

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