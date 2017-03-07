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13:30 (мск), источник: Nur.kz

Алматинка рассказала о деревянных стульях в салоне водителя Uber

В компании назвали случай неприемлемым.

Источник: Nur.kz

Жительница Алматы сообщила о том, что в салоне автомобиля водителя Uber были установлены деревянные стулья. Об этом вопиющем случае девушка написала на странице Facebook, передает NUR.KZ.

Дарья Кэтч опубликовала фотографию со стульями в салоне машины, возмущенно подписав пост.

В компании Uber прокомментировали пост Дарьи Кэтч и назвали ситуацию неприемлемой.

«В Uber существует ряд правил, о которых партнеров информируют перед подключением к платформе. В случае их нарушения мы отключаем водителя от системы.

Среди основных причин отключения: низкий рейтинг, подача автомобиля не под своим аккаунтом (т. е. информация о водителе и автомобиле в приложении не соответствует тому, что есть на самом деле), злостное нарушение ПДД, экстремальное вождение и ряд других.

Ситуация, описанная в посте Дарьи, неприемлема, и мы приняли меры, чтобы она не повторилась.

В целом необходимо отметить, что важный инструмент регулирования качества сервиса — система рейтингов: каждый пользователь Uber может оценить водителя, с которым он совершил поездку, от 1 до 5 баллов в самом приложении, а также оставить комментарий.

Водителей, чей рейтинг опускается ниже определенного показателя, отключают от платформы. Наша службы поддержки внимательно анализирует всю обратную связь и обязательно связывается с пассажиром и/или водителем для выяснения всех обстоятельств возникших ситуаций, — сообщили в пресс-службе.

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