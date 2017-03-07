В Волгограде пройдет «Лохматая уборка»

Для участников субботника приготовили не только маршрутные карты по уборке, но и целую развлекательную программу. Так, гости мероприятия смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а лучшие получат подарки.

Кроме того, в городском парке будут работать и тематические зоны с шоу мыльных пузырей, полосой препятствий для тренировки собак, полевой кухней и фотозоной с собаками хаски.

А в благотворительной зоне «Открой сердце» можно будет помочь приютам Волгограда и получить брендированные вещи, наклейки, красочные плакаты для подъездов и таблички для дворов.

Начнется мероприятие в 11:00. Все пришедшие с собаками должны будут иметь при себе ветеринарный паспорт с действующими прививками против бешенства. Подробности мероприятия здесь.