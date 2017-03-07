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16:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде пройдет «Лохматая уборка»

В ближайшую субботу, 11 марта, любители собак со своими питомцами выйдут на уборку территории в городском парке Волгограда.

Для участников субботника приготовили не только маршрутные карты по уборке, но и целую развлекательную программу. Так, гости мероприятия смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а лучшие получат подарки.

Кроме того, в городском парке будут работать и тематические зоны с шоу мыльных пузырей, полосой препятствий для тренировки собак, полевой кухней и фотозоной с собаками хаски.

А в благотворительной зоне «Открой сердце» можно будет помочь приютам Волгограда и получить брендированные вещи, наклейки, красочные плакаты для подъездов и таблички для дворов.

Начнется мероприятие в 11:00. Все пришедшие с собаками должны будут иметь при себе ветеринарный паспорт с действующими прививками против бешенства. Подробности мероприятия здесь.

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