В Волгограде пройдет «Лохматая уборка»
В ближайшую субботу, 11 марта, любители собак со своими питомцами выйдут на уборку территории в городском парке Волгограда.
В ближайшую субботу, 11 марта, любители собак со своими питомцами выйдут на уборку территории в городском парке Волгограда.
Для участников субботника приготовили не только маршрутные карты по уборке, но и целую развлекательную программу. Так, гости мероприятия смогут поучаствовать в викторинах и конкурсах, а лучшие получат подарки.
Кроме того, в городском парке будут работать и тематические зоны с шоу мыльных пузырей, полосой препятствий для тренировки собак, полевой кухней и фотозоной с собаками хаски.
А в благотворительной зоне «Открой сердце» можно будет помочь приютам Волгограда и получить брендированные вещи, наклейки, красочные плакаты для подъездов и таблички для дворов.
Начнется мероприятие в 11:00. Все пришедшие с собаками должны будут иметь при себе ветеринарный паспорт с действующими прививками против бешенства. Подробности мероприятия здесь.