Открылся прием заявок на получение грантов Минмолодежи РТ
(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Открылся прием заявок на получение грантов Министерства молодежи и спорта РТ.
(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Открылся прием заявок на получение грантов Министерства молодежи и спорта РТ.
Гранты разыграют среди детских и молодежных общественных объединений республики по 14 номинациям, сообщает
Среди направлений — поддержка молодых семей, патриотическое воспитание, проекты по сохранению родного языка и созданию безопасной среды в инфопространстве. Прием заявок будет закончен 7 апреля.