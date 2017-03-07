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16:52 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове сформируют сборную по гостеприимству ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону к Чемпионату мира по футболу 2018 года будет подготовлена сборная города по гостеприимству.

Источник: "Российская газета"

В ее состав войдут добровольцы в возрасте от 16 до 80 лет, которые будут помогать болельщика непосредственно в донской столице.

— Городские волонтеры будут помогать гостям Ростова-на-Дону решать культурно-бытовые вопросы. Работать они будут на ключевых точках пешеходных маршрутов и на культурных объектах, а также на вокзалах, — сообщила «РГ» руководитель центра подготовки городских волонтеров ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Вера Гвоздева.

В число городских волонтеров могут попасть школьники от 16 лет со знанием немецкого, французского, итальянского и других языков. На сегодняшний день среди заявок есть кандидаты старше 70 лет. Один из них свободно говорит на корейском языке. Уже зарегистрировались около трех тысяч человек.

На каждого кандидата будет сформировано портфолио, в котором будет содержаться его анкета, результаты тестов и интервью. Кстати, регистрация желающих стать членом сборной Ростова по гостеприимству продлится до 1 июля. Заявку можно подать на специальном портале.

— Образовательная программа будет состоять из трех блоков: общее обучение, профессиональное и функциональное, — рассказала Вера Гвоздева. — У городских волонтеров четыре основных направления: фестиваль болельщиков, который пройдет на Театральной площади, транспортная служба, информационно-туристическое сопровождение болельщиков и гостей города, а также лингвистическая служба.

Волонтеры будут обучаться, в том числе, языку жестов и специфике работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Часть занятий для всех волонтеров будет проходить в дистанционной форме: для них будут разработаны специальные учебно-методические материалы, видеолекции, презентации, учебники и онлайн-тесты.

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