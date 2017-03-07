В Ростове сформируют сборную по гостеприимству ЧМ-2018
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В ее состав войдут добровольцы в возрасте от 16 до 80 лет, которые будут помогать болельщика непосредственно в донской столице.
— Городские волонтеры будут помогать гостям
В число городских волонтеров могут попасть школьники от 16 лет со знанием немецкого, французского, итальянского и других языков. На сегодняшний день среди заявок есть кандидаты старше 70 лет. Один из них свободно говорит на корейском языке. Уже зарегистрировались около трех тысяч человек.
На каждого кандидата будет сформировано портфолио, в котором будет содержаться его анкета, результаты тестов и интервью. Кстати, регистрация желающих стать членом сборной Ростова по гостеприимству продлится до 1 июля. Заявку можно подать на специальном портале.
— Образовательная программа будет состоять из трех блоков: общее обучение, профессиональное и функциональное, — рассказала Вера Гвоздева. — У городских волонтеров четыре основных направления: фестиваль болельщиков, который пройдет на Театральной площади, транспортная служба,
Волонтеры будут обучаться, в том числе, языку жестов и специфике работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Часть занятий для всех волонтеров будет проходить в дистанционной форме: для них будут разработаны специальные