Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Как живут восточные жены на самом деле
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:21 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по качеству обслуживания

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Международный совет аэропортов (ACI) признал аэропорт Сочи лучшим в Европе по качеству обслуживания в 2016 году.

Источник: РИА Новости

Второе место получил аэропорт «Шереметьево», который занимал первую строчку в рейтинге на протяжении четырех лет — с 2012 по 2015 год. На третьей строчке — аэропорт Дублина. В шестерку лучших в европейском регионе также вошли аэропорты Мальты, Порту и Цюриха.

Ежегодное исследование ASQ (Airport Service Quality) проводят на основе опроса пассажиров, который призван выявить уровень удовлетворенности услугами в аэропортах мира. Исследование охватывает воздушные терминалы, пассажиропоток которых превышает два миллиона человек в год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь