Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по качеству обслуживания

Второе место получил аэропорт «Шереметьево», который занимал первую строчку в рейтинге на протяжении четырех лет — с 2012 по 2015 год. На третьей строчке — аэропорт Дублина. В шестерку лучших в европейском регионе также вошли аэропорты Мальты, Порту и Цюриха.

Ежегодное исследование ASQ (Airport Service Quality) проводят на основе опроса пассажиров, который призван выявить уровень удовлетворенности услугами в аэропортах мира. Исследование охватывает воздушные терминалы, пассажиропоток которых превышает два миллиона человек в год.