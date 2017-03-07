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14:20 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе снесут бар и торговые павильоны на ул. Козлова

В ходе заседания комиссии по вопросам сноса самовольных построек на территории муниципального образования г. Симферополя принято решение о сносе незаконно размещённых строений.

В частности, речь шла о торговых объектах, размещённых в границах санитарной защитной полосы канализационного коллектора и водопроводной сети. Вердикт: в Симферополе снесут бар и торговые павильоны на ул. Козлова, 11 и 11б.

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