Ученые 22 года думали над названием мотылька из Португалии

22 года ушло у ученых на то, чтобы разобраться, к какому роду принадлежат редкие португальские мотыльки. Вид получил название Ekboarmia miniaria, об исследовании ученые рассказали в журнале Nota Lepidopterologica.

Первая особь была найдена в 1995 году в Португалии, на юге Лиссабона. Тогда ученые не смогли выявить достаточно общих черт с известными европейским видами мотыльков, что сделало классификацию невозможной. К 2009 году удалось поймать еще троих. Первый мотылек был самцом, остальные — самками. Узор на их крыльях отличался от окраса самца, что говорило о половом диморфизме и дополнительно усложняло работу. В 2015 году исследователи изучили их ДНК, что и позволило наконец определить мотыльков в род Ekboarmia семейства пядениц.