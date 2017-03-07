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16:24 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые 22 года думали над названием мотылька из Португалии

22 года ушло у ученых на то, чтобы разобраться, к какому роду принадлежат редкие португальские мотыльки.

Источник: Hossein Rajaei, Michael Leipnitz, Siegfried Ortner

22 года ушло у ученых на то, чтобы разобраться, к какому роду принадлежат редкие португальские мотыльки. Вид получил название Ekboarmia miniaria, об исследовании ученые рассказали в журнале Nota Lepidopterologica.

Первая особь была найдена в 1995 году в Португалии, на юге Лиссабона. Тогда ученые не смогли выявить достаточно общих черт с известными европейским видами мотыльков, что сделало классификацию невозможной. К 2009 году удалось поймать еще троих. Первый мотылек был самцом, остальные — самками. Узор на их крыльях отличался от окраса самца, что говорило о половом диморфизме и дополнительно усложняло работу. В 2015 году исследователи изучили их ДНК, что и позволило наконец определить мотыльков в род Ekboarmia семейства пядениц.

Отдельную сложность вызывало малое количество пойманных особей — всего ученым удалось найти лишь 11 мотыльков этого вида.

Сейчас ученые рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут узнать больше о его происхождении и образе жизни.

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