Грипп и ОРВИ ещё не покинули Омск

По данным омского управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Омской области на 17,7% ниже эпидемического порога. На каждые 10 тысяч жителей приходится в среднем 77 заболевших.

Инфекции продолжают циркулировать по региону. За неделю с 27 февраля по 5 марта медики зарегистрировали 15 166 заболевших.

Эпидемиологи отмечают, что сейчас по Омской области гуляют 20 вирусов гриппа: 7 типа А и 13 типа B.