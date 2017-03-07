Над Сибирью заметили очередное НЛО

Российский уфолог на панорамной фотографии с геостационарного спутника GOES-16 обнаружил два крупных НЛО. Как отметил российский исследователь, на представленном видеоматериале 2 марта на территории Западной Сибири удалось увидеть странные структуры в околосолнечном пространстве. Об этом пишет издание ʺРоссийский Диалогʺ.

Данный корабль пришельцев отбрасывал отчетливую тень на поверхность облаков. Более того, хорошо прослеживался над верхней плоскостью диска купол, который отбрасывал тень под таким же углом.