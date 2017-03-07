Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Российские банки не стали выполнять указ Путина
Дочка МакSим стала копией мамы
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:34 (мск), источник: СуперОмск

Над Сибирью заметили очередное НЛО

Также неопознанный летающий объект показался в небе над Италией.

Российский уфолог на панорамной фотографии с геостационарного спутника GOES-16 обнаружил два крупных НЛО. Как отметил российский исследователь, на представленном видеоматериале 2 марта на территории Западной Сибири удалось увидеть странные структуры в околосолнечном пространстве. Об этом пишет издание ʺРоссийский Диалогʺ.

Данный корабль пришельцев отбрасывал отчетливую тень на поверхность облаков. Более того, хорошо прослеживался над верхней плоскостью диска купол, который отбрасывал тень под таким же углом.

Кроме зависшего, предположительно, над Красноярском диска, ученный рассмотрел длинный объект над территориальными водами Италии. Похоже, что структура в виде английской буквы ʺLʺ привлекла его внимание своим необычным видом.

Комментарии
1
Елена В
Учёный, проснитесь уже, это вам снится! Это всего лишь кошмарный сон! Пришельцев и летающих кораблей не существует! Проооооо-сниииииии-теееееесь!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь