В Татарстане изменился порядок движения электричек

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В связи с предстоящим Международным женским днем на ГЖД меняется порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Так, сегодня электрички следуют по расписанию рабочего дня вторника, 8 марта — рабочего дня среды.