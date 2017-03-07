В Татарстане изменился порядок движения электричек
В Международный женский день пригородные поезда будут следовать по рабочему дню.
В Международный женский день пригородные поезда будут следовать по рабочему дню.
(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В связи с предстоящим Международным женским днем на ГЖД меняется порядок движения пригородных поездов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Так, сегодня электрички следуют по расписанию рабочего дня вторника, 8 марта — рабочего дня среды.