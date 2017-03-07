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15:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Алюминиевый пешеходный мост будет возведен в Афонино Нижегородской области к июлю 2017 года

Алюминий для возведения конструкций на открытом воздухе более эффективен в отличии от стали.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» представитель ОК РУСАЛ, это будет первый в современной России алюминиевый пешеходный мост.

По словам собеседника агентства, его ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года. В настоящий момент изготавливаются металлические конструкции несущего строения моста. Следующий этап — монтаж на опорные части непосредственно на месте нахождения объекта.

«За рубежом алюминиевые мосты возводятся в ряде стран (Германии, США, Франции, Швейцарии и т. д.) на протяжении не одного десятка лет, в отличие от России. Причиной этому стало отсутствие нормативной базы, которая бы регламентировала применение алюминиевых сплавов при строительстве мостов. В настоящее время РУСАЛ совместно с Алюминиевой ассоциацией работает над проектом «Мостовые пролетные конструкции из алюминиевых сплавов», — отметил собеседник агентства «НТА-Приволжье».

Алюминий для возведения конструкций на открытом воздухе более эффективен в отличии от стали. Он при температуре −35…−40 градусов увеличивает прочность, при этом не становится хрупким. Присущее стали явление хладноломкости у алюминия просто-напросто отсутствует. Именно это является преимуществом использования алюминиевых сплавов при строительстве в регионах с суровым климатом.

Еще один плюс в сравнении со сталью — это процесс установки. Установка моста из алюминия занимает буквально несколько часов и не требует перекрытия дорожного движения.

Напомним, что правительство Нижегородской области выделит 120 млн. рублей на строительство двух надземных переходов в Афонино.

Дорога в Афонино Нижегородской области станет четырехполосной в 2017 году.

По данным министерства транспорта Нижегородской области, более 267 млн. рублей планируется направить на капремонт участка восточного подъезда к Нижнему Новгороду через деревню Афонино.

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