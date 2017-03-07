Алюминиевый пешеходный мост будет возведен в Афонино Нижегородской области к июлю 2017 года
Алюминий для возведения конструкций на открытом воздухе более эффективен в отличии от стали.
Алюминий для возведения конструкций на открытом воздухе более эффективен в отличии от стали.
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» представитель ОК РУСАЛ, это будет первый в современной России алюминиевый пешеходный мост.
По словам собеседника агентства, его ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года. В настоящий момент изготавливаются металлические конструкции несущего строения моста. Следующий этап — монтаж на опорные части непосредственно на месте нахождения объекта.
«За рубежом алюминиевые мосты возводятся в ряде стран (Германии, США, Франции, Швейцарии
Алюминий для возведения конструкций на открытом воздухе более эффективен в отличии от стали. Он при температуре −35…−40 градусов увеличивает прочность, при этом не становится хрупким. Присущее стали явление хладноломкости у алюминия
Еще один плюс в сравнении со сталью — это процесс установки. Установка моста из алюминия занимает буквально несколько часов и не требует перекрытия дорожного движения.
Напомним, что правительство Нижегородской области выделит 120 млн. рублей на строительство двух надземных переходов в Афонино.
Дорога в Афонино Нижегородской области станет четырехполосной в 2017 году.
По данным министерства транспорта Нижегородской области, более 267 млн. рублей планируется направить на капремонт участка восточного подъезда к Нижнему Новгороду через деревню Афонино.