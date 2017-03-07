Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
В Кремле отреагировали на спор Медведева с премьером Белоруссии
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:36 (мск), источник: Вести - Омск

Омская область готовится к паводку

Этой весной сценарий весеннего половодья может быть максимально негативным. Высота снежного покрова уже превышает обычную в 2,5 раза.

Источник: Вести - Омск

Региональные власти еще зимой привели в порядок водопропускные сооружения, приобрели 5 насосных станций. Для помощи населению в районах возможного подтопления этой весной будут задействованы четыре судна на воздушной подушке и санитарная авиация. К встрече с большой водой готовятся и в самом Омске.

Это кадры прошлогоднего весеннего половодья. От большой воды люди спасались, как могли. Во власти стихии были частные дома, имущество, животные. Чтобы избежать повторения чрезвычайных ситуаций, все силы коммунальных служб уже сейчас брошены на борьбу с паводком. В черте города промывают дождеприемные колодцы, чистят ливневую канализацию. 30 процентов всей работы сделано, к началу активного таяния планируют успеть закончить подготовку.

Заграждения из мешков с песком разместили у тех подземных пешеходных переходов, которые в прошлом году практически захлебывались от талых вод. Даже если какой-то объем воды просочится через эту дамбу, с ней легко может справиться ливневая канализация.

Такие же песочные блиндажи сооружены и у перехода на Голубом огоньке, на улице Карла Либкнехта, Чокана Валдикханова и у СибАДИ. Стремительное таяние снега начнется, по прогнозам синоптиков, в 20-х числах марта. К этому времени власти будут во всеоружии.

В Омске более 200 мест, где подтопления происходят практически ежегодно. Большинство из них — в Центральном округе. Силами департамента городского хозяйства оттуда бесплатно вывозят снег. Жители частного сектора тоже не дремлют — пробивают дорогу весенним водам. Омичи особого оптимизма по поводу предстоящего потепления не испытывают.

В прошлом году регион серьезно пострадал от последствий паводка, в этом принимаются все возможные меры, чтобы минимизировать урон от весеннего половодья, создано более 400 пунктов для эвакуации людей. Угроза наводнения сохраняется.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тройное убийство: неизвестные жестоко убили семью бизнесмена
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь