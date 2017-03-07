Омская область готовится к паводку

Региональные власти еще зимой привели в порядок водопропускные сооружения, приобрели 5 насосных станций. Для помощи населению в районах возможного подтопления этой весной будут задействованы четыре судна на воздушной подушке и санитарная авиация. К встрече с большой водой готовятся и в самом Омске.



Это кадры прошлогоднего весеннего половодья. От большой воды люди спасались, как могли. Во власти стихии были частные дома, имущество, животные. Чтобы избежать повторения чрезвычайных ситуаций, все силы коммунальных служб уже сейчас брошены на борьбу с паводком. В черте города промывают дождеприемные колодцы, чистят ливневую канализацию. 30 процентов всей работы сделано, к началу активного таяния планируют успеть закончить подготовку.



Заграждения из мешков с песком разместили у тех подземных пешеходных переходов, которые в прошлом году практически захлебывались от талых вод. Даже если какой-то объем воды просочится через эту дамбу, с ней легко может справиться ливневая канализация.



Такие же песочные блиндажи сооружены и у перехода на Голубом огоньке, на улице Карла Либкнехта, Чокана Валдикханова и у СибАДИ. Стремительное таяние снега начнется, по прогнозам синоптиков, в 20-х числах марта. К этому времени власти будут во всеоружии.



В Омске более 200 мест, где подтопления происходят практически ежегодно. Большинство из них — в Центральном округе. Силами департамента городского хозяйства оттуда бесплатно вывозят снег. Жители частного сектора тоже не дремлют — пробивают дорогу весенним водам. Омичи особого оптимизма по поводу предстоящего потепления не испытывают.



В прошлом году регион серьезно пострадал от последствий паводка, в этом принимаются все возможные меры, чтобы минимизировать урон от весеннего половодья, создано более 400 пунктов для эвакуации людей. Угроза наводнения сохраняется.