Нигерийцы едут в Башкирию за качественным образованием

Как сообщили в пресс-центре вуза, Ахмад начал свое обучение русскому языку в городе Волгограде, однако решил переехать в Уфу, поближе к своему другу, также нигерийцу Самуэлю Акинйеми, который учится на первом курсе в Башкирском государственном медицинском университете. Еще в школе Ахмад хотел стать врачом, и вся его семья поддержала его решение учиться за границей. Сначала они думали о получении образования в Индии, но потом выбор пал на Россию. Российское высшее образование доступно для иностранных студентов, к тому же его уровень считается хорошим.

Для БГАУ обучение русскому языку как иностранному — это первый опыт. Вуз нацелен на то, чтобы среди его студентов учились молодые люди из дальнего зарубежья. И именно Ахмад стал первым слушателем курса русского языка как иностранного из далекой Нигерии.

Уже несколько месяцев Ахмад находится в Уфе. Он пока еще робко, но вполне достаточно, чтобы выступать в качестве переводчика для других слушателей, говорит на русском. В вузе отмечают, что в университете уже образовалась небольшая группа студентов из дальнего зарубежья. Это трое молодых людей из Индии, один представитель Ганы. Ахмад в этой группе явный лидер.