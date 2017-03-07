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14:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Нигерийцы едут в Башкирию за качественным образованием

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкирском государственном аграрном университете азы русского языка постигает житель Нигерии Ахмад Ахмад Овал. Он обучается здесь в качестве слушателя курсов русского языка как иностранного.

Как сообщили в пресс-центре вуза, Ахмад начал свое обучение русскому языку в городе Волгограде, однако решил переехать в Уфу, поближе к своему другу, также нигерийцу Самуэлю Акинйеми, который учится на первом курсе в Башкирском государственном медицинском университете. Еще в школе Ахмад хотел стать врачом, и вся его семья поддержала его решение учиться за границей. Сначала они думали о получении образования в Индии, но потом выбор пал на Россию. Российское высшее образование доступно для иностранных студентов, к тому же его уровень считается хорошим.

Для БГАУ обучение русскому языку как иностранному — это первый опыт. Вуз нацелен на то, чтобы среди его студентов учились молодые люди из дальнего зарубежья. И именно Ахмад стал первым слушателем курса русского языка как иностранного из далекой Нигерии.

Уже несколько месяцев Ахмад находится в Уфе. Он пока еще робко, но вполне достаточно, чтобы выступать в качестве переводчика для других слушателей, говорит на русском. В вузе отмечают, что в университете уже образовалась небольшая группа студентов из дальнего зарубежья. Это трое молодых людей из Индии, один представитель Ганы. Ахмад в этой группе явный лидер.

Ахмад рассказал, как он привыкает к России. «У нас в Нигерии всегда тепло, +35, иногда прохладнее, +26. Поэтому к холодам я привыкал тяжело. И к снегу. Но сейчас уже чувствую себя отлично, я люблю русскую зиму и почти не простужаюсь. Что касается еды — по сравнению с моей страной, очень большая разница. Я искал что-нибудь похожее на наши блюда, но и представить не мог, что на свете существует борщ. В нашем меню — рис, овощи, курица. Из русской кухни я люблю пельмени со сметаной. Мне очень приятно общаться со студентами Башкирского аграрного университета — они мне очень помогают в освоении великого русского языка и понимании России», — поделился нигериец.

Комментарии
1
Николай
Молодец парень. Достойно всяческих похвал.
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