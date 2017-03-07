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14:42 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде стартовала акция «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

У волгоградцев появилась возможность спасти целые леса. Регион стал участником акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!».

Уже сегодня к решению экологических проблем присоединяются самые маленькие жители Волгограда — это воспитанники детских дошкольных учреждений. Ребята поставили себе цель сохранить не менее 20 деревьев. К слову, планы амбициозные. Как сообщают специалисты, чтобы спасти от вырубки всего лишь одно дерево, активистам необходимо собрать около 100 килограммов макулатуры. К акции приглашают всех желающих.

Юлия Михальчук, инженер Центра защиты леса Волгоградской области: «Акция стартовала в марте 2017 года. В ноябре мы подведем итоги: сколько макулатуры сдало каждое учреждение, сколько деревьев нам удалось спасти общими усилиями».

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