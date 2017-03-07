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14:43 (мск), источник: РИАЦ

Надзорные органы продолжают проверять чистоту волгоградских дворов

В областном центре продолжается плановая работа инспекции Госжилнадзора Волгоградской области, областного комитета ЖКХ и ТЭК и администрации Волгограда по обследованию санитарного состояния придомовых территорий и контейнерных площадок.

Проверки надзорных органов идут во всех районах Волгограда на регулярной основе. Уже были обследованы дворы в Центральном районе Волгограда, которые оказались намного чище дворов Советского района города, о которых писал ранее РИАЦ. В ходе аналогичной проверки придомовых территорий и контейнерных площадок Советского района было выявлено значительное число нарушений. Инспекторы остались довольны результатами осмотра.

— Земля только подсохла, а дворы уже убраны. Контейнерные площадки содержатся в чистоте, мусор вывозится ежедневно. По проспекту Ленина, 51 на контейнерной площадке есть крупногабаритные отходы, но необходимо посмотреть график их вывоза, чтобы понять есть ли тут нарушение, — прокомментировала член инспекционной группы Светлана Морозова.

Одним из образцов добросовестной работы в ходе рейда признана деятельность управляющей компании «Уютный город», в ведении которой находится 72 дома, а чистоту во дворах поддерживают 40 дворников.

— На сегодняшний день проведено обследование 600 дворовых территорий, нарушения выявлены более, чем в ста дворах. По результатам таких рейдов административно-техническими отделами администрации Волгограда возбуждено около 400 дел за нарушение правил благоустройства и более 50 дел за нарушение правил обращения с отходами. Наибольшее количество нарушений выявлено в Дзержинском и Краснооктябрьском районах города. Такая работа будет продолжена, — сообщил начальник отдела лицензионного контроля и жилищного надзора инспекции Госжилнадзора Волгоградской области Вадим Бородин.

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